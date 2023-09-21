«Моя большая земля» — выставка к 35-летию спектакля Театра Олега Табакова «Матросская Тишина»

«Матросскую Тишину» Олег Табаков поставил со своими студентами в Школе-студии МХАТ, а затем спектакль был перенесен на сцену «подвала». «Этот спектакль поставил наш молодой театр на одну доску с прославленными московскими театрами. С премьерой "Матросской Тишины" взошла звезда Володи Машкова — актера, сыгравшего роль Абрама Шварца», — говорил Олег Павлович Табаков.

«Матросская Тишина» и сегодня идет на сцене Театра Олега Табакова с большим успехом, а Абрама Шварца в нем также играет Владимир Машков. По словам артиста и художественного руководителя ТОТ, эта роль — одна из важнейших в его жизни.

На выставке «Моя большая земля» можно проследить не только историю спектакля, но и историю нашей страны 1920–1940-х — именно в эти годы разворачиваются история семьи Шварцев. В выставке использованы новейшие технологии, позволяющие посетителям в интерактивной форме познакомиться со спектаклем, прославившим еще неизвестный «подвальный» театр.

В экспозиции представлены фотографии, документы, картины, афиши, плакаты, костюмы и предметы быта, используемые в первой половине XX века. История создания самого спектакля проиллюстрирована уникальной рукописью пьесы с автографом Александра Галича, архивными кадрами «Матросской Тишины», эскизами костюмов, макетом декораций, афишами и программками.

Выставку можно посетить до 28 января 2024 года в Музее современной истории России на Тверской.

Произведение Александра Галича «Матросская Тишина» посвящено самоотверженной отцовской любви и родительскому всепрощению, которые позволяют героям пережить самые трудные испытания, и отражает переломные моменты в истории нашей страны. Спектаклем «Матросская Тишина» должен был открываться театр «Современник». Успех постановки Олега Ефремова был велик, но на генеральной репетиции 16 января 1958 года ее запретила комиссия цензоров. Впервые зритель увидел эту историю на сцене в 1988 году, когда Олег Табаков поставил дипломный спектакль «Моя большая земля» на своем курсе в Школе-студии МХАТ. Спустя три года, уже под названием «Матросская Тишина», он появился в репертуаре Театра-студии Табакова и много лет оставался одной из главных постановок театра. В 2019 году пьеса вернулась на сцену, и вновь в образе старика Шварца на сцену вышел Машков.

Адрес: Тверская ул., д. 21