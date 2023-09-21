Названа причина резкого обвала цен на картофель в России

В конце августа стоимость картофеля нового урожая составила 19 рублей за 1 кг, что на 27% дешевле, чем месяцем ранее, и почти вдвое меньше, чем год назад (36 рублей). Как сообщила «Ведомостям» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, основная причина такого обвала цен — высокий урожай.

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О снижении цены килограмма картофеля до 19 рублей следует из данных мониторинга Картофельного союза от 18 сентября. Там уточняется, что речь идет о немытых корнеплодах, которые производители предлагают ретейлерам в сетках по 25 кг.

«Основная причина снижения цен на картофель – высокий урожай… Цены стабилизируются к концу уборки урожая, то есть в октябре. К этому сроку фермерам удастся распродать избытки товара, а оставшаяся его часть отправится на склады», — сообщила Губина.

По данным Росстата, на 1 сентября российские сельхозпроизводители собрали 5,5 млн тонн картофеля, что на 4,5% выше прошлогоднего уровня. Лишь на Дальнем Востоке из-за плохих погодных условий произошло снижение показателя — на 22%.

Как сообщил изданию представитель сети «Верный», за месяц в Центральном регионе страны стоимость картофеля в магазинах снизилась в среднем на 25%. При этом он добавил, что с середины августа по конец сентября цены на картофель в России всегда держатся на пониженном уровне.

