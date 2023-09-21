Пашинян назвал обстановку в Нагорном Карабахе в целом стабильной

Ситуацию в Нагорном Карабахе можно назвать стабильной, несмотря на некоторые нарушения договоренности о прекращении огня.

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается ВС Азербайджана», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».

По словам премьера, в общем и целом перемирие соблюдается, хотя иногда фиксируются нарушения.

«Информация о массовой гибели среди мирного населения не соответствует действительности», — сказал также Пашинян, уточнив, что в районе Степанакерта 21 сентября имел место «инцидент».

Ранее сегодня в МВД Нагорного Карабаха заявили, что Вооруженные силы Азербайджана ведут обстрел Степанакерта. В Баку эти сведения опровергли.

