Почти 12 га земли выделили власти Москвы по льготной ставке аренды для промышленников

Договоры аренды 6 земельных участков общей площадью почти 12 га оформили в «льготную» аренду промышленники Москвы с начала 2023 года. На этих территориях они возведут новые производственные площадки, сообщил 21 сентября и. о. заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, кормов для животных и мясопереработке. Для их строительства город предоставил инвесторам шесть земельных участков общей площадью почти 12 га по ставке один рубль в год. Инвестиции в проекты превысят 3,6 млрд рублей», – сообщил Владимир Ефимов.

Напомним, льгота ставка аренды земли — рубль в год — действует в столице с марта прошлого года. Эта мера поддержки создана для расширения действующих или создания новых промышленных площадок. Таким образом власти города хотят наладить выпуск важной для столицы продукции.

«Всего договоры аренды участков площадью почти 42 га по льготной ставке заключены с 19 компаниями, из них 6 получили землю с начала 2023 года. Так, предприятия появятся в поселении Марушкинском ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском», — уточнил и. о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

В ходе реализации этих проектов в столице появится около 700 новых рабочих мест в районах, удаленных от центра города, отметил и. о. руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Согласно 19 заключенным договорам по льготной ставке, в городе организуют примерно восемь тысяч новых рабочих мест. Инвесторы вложат около 27 млрд рублей в строительство предприятий по производству кондитерских, макаронных, хлебобулочных и мясных изделий, строительных материалов, автокомплектующих, упаковки и другой продукции», – добавил он.

По официальным оценкам, всего в Москве работает более 4 тыс промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тыс сотрудников.