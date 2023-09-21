Польша приостановила поставки Киеву вооружений

Дружба между Варшавой и Киевом, которая расцвела пышным цветом после 24 февраля 2022 года, похоже, не выдержала проверку… зерном. Владимир Зеленский, по-медвежьи обнимавшийся с польскими руководителями, сейчас обменивается с ними колкостями и обвинениями. МИД Польши даже вызвал посла Украины и сделал ему замечание по поводу высказываний украинского президента на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Дальше всех в Варшаве пошел премьер Польши Матеуш Моравецкий. Еще вчера едва ли не превозносивший Зеленского польский политик, как сообщает Bloomberg, заявил, что Польша приостанавливает поставки вооружений Украине, потому что должна перевооружаться сама.

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«Мы больше не поставляем оружие Украине, потому что перевооружаем Польшу более современным оружием»,- ответил Моравецкий в интервью телеканалу Polsat на вопрос о поставках вооружений Киеву на фоне усиливающейся ссоры из-за запрета на ввоз в Польшу украинского зерна.

Правительство Польши, по словам премьера, не намерено «рисковать безопасностью Украины» и не будет мешать поставкам оружия Киеву другими странами. Напомним, поставки западных вооружений на Украину идут, главным образом, через польский город Жешув. Кстати, Моравецкий упомянул и то, что Польша получает деньги за транзит оружия через свою территорию. Если к этому добавить еще и язвительные замечания в адрес Владимира Зеленского, сделанные в последние 48 часов польским президентом Анджеем Дудой, который еще совсем недавно так энергично обнимался и целовался с украинским коллегой, то становится очевидно, что отношения между соседями, которые чуть ли не собрались объединяться, неожиданно испортились. Можно представить, что говорят об Украине, когда их не слышат журналисты, руководители других стран антироссийской коалиции.

Неожиданное заявление Матеуша Моравецкого о прекращении поставок польского оружия Украине последовало вскоре после того, как Варшава повысила градус напряженности в споре из-за украинского зерна. Поляки, напомним, не только пригласили в МИД украинского посла, но и пригрозили расширить уже существующий запрет на ввоз зерна с Украины и добавить в него другие сельхозпродукты.

Варшаву не на шутку рассердили слова Владимира Зеленского на ГА ООН во вторник, 19 сентября, обвинившего некоторые страны Евросоюза в фальшивой солидарности с Украиной и поддержке России. И хотя украинский лидер прямо не назвал Польшу, тем не менее, наиболее резкая реакция на это обвинение последовала именно из Варшавы. Лидеры правящей партии «Право и справедливость» (PiS) еще не простили Киеву недавнюю критику одностороннего продления запрета на ввоз украинского зерна, которое, сходятся во мнении политологи, должно повысить рейтинг PiS у сельских избирателей на предстоящих 15 октября выборах.

Президент Дуда раскритиковал 19 сентября лидера Украины в Нью-Йорке, сравнив реакцию Киева на зерновой запрет с поведением тонущего человека, который может оказаться «крайне опасен, потому что способен утащить (спасателя) с собой на дно».

Разлад с одним из главных союзников (через Польшу не только проходит ок. 90% западной помощи и оружия для Киева, но она еще и является «воротами» для украинских беженцев в Европу, отмечает Bloomberg) произошел не в самое удачное время для Украины, когда Зеленский отправился в Нью-Йорк выпрашивать у Запада дополнительную помощь в то время, как украинское контрнаступление не достигло ни одной поставленной цели.