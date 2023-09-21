Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — считают в правительстве.

Там также напомнили, что для стабилизации ситуации на топливном рынке ранее были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Кроме того, был организован «ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов».

