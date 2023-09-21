Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону действия по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии Российского миротворческого контингента (РМК) договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», — указывается в сообщении.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны

Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования и принес извинения в связи с гибелью в регионе российских миротворцев, отметили также в пресс-службе. «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что будет проведено «самое тщательное» расследование инцидента, все виновные будут наказаны; генеральные прокуратуры обеих стран находятся в тесном контакте по этому вопросу.

«Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — информирует пресс-служба Кремля.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела в Нагорном Карабахе погибли российские военнослужащие.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — рассказали в оборонном ведомстве. Там добавили, что для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают представители российских и азербайджанских следственных органов.