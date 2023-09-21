Российские военные отразили атаку украинских дронов на Крым и ряд других регионов

Министерство обороны РФ рассказало о попытке ВСУ атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории сразу нескольких российских регионов.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей российские военные сбили по одному беспилотнику.

Накануне, 20 сентября, сообщалось, что российская система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Севастополь. Также губернатор Михаил Развожаев информировал о сбитых БПЛА и возгорании травы от рухнувших обломков аппаратов.