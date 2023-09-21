Руперт Мердок покинет посты председателя правления Fox Corporation и News Corporation

Владелец телеканала Fox News Руперт Мердок в ноябре этого года уйдет с постов председателя правления контролируемых им корпораций Fox Corp. и News Corp.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-релизы обеих компаний. Телеканал обращает внимание на то, что отставка Мердока произойдет за год до президентских выборов в США, указывая на то, что News Corp. владеет влиятельным изданием The Wall Street Journal, в то время как к Fox относятся более консервативные телеканалы Fox News и Fox Business.

Сообщается, что на руководящих постах 92-летнего медиамагната сменит его сын: 52-летний Лахлан Мердок станет единоличным председателем News Corp., а также СЕО и исполнительным председателем Fox Corp.

Сам Руперт Мердок заявил, что обе корпорации стабильны, так же как его здоровье, пообещав и дальше принимать участие в работе обеих структур, хотя и в другом качестве. «Я решил перейти на должность почетного председателя Fox News», — цитирует письмо медиамагната телеканал Fox News.

Лахлан Мердок выпустил собственное заявление, в котором отметил успешность 70-летней карьеры отца в медиабизнесе.