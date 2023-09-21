Средний размер автокредита в России вырос до рекордного уровня

В августе средний размер выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили составил рекордные 1,49 млн рублей, увеличившись на 2,5% по сравнению с июлем (1,45 млн рублей). Данный показатель растет уже семь месяцев подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных 4 тыс. кредиторов.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос еще существеннее — на 27,3% (в августе 2022 года — 1,17 млн рублей)», — добавили в НБКИ.

Самые крупные автокредиты в августе брали в Москве (1,99 млн рублей), Подмосковье (1,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,78 млн рублей), ХМАО (1,67 млн рублей) и Ленинградской области (1,66 млн рублей). Наибольший прирост среднего чека автокредита зафиксирован в Омской области (+8,5%), ХМАО (+7,4%), Иркутской области (+7,3%), Пермском крае (+6,4%) и Удмуртии (+6,3%).

«Средний чек кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом он отметил, что автокредиты по-прежнему предоставляются заемщикам «хорошего кредитного качества». Среднее значение Персонального кредитного рейтинга находится на достаточно высоком уровне — 685 баллов, при максимуме в 999 баллов, а в сегменте автокредитов на сумму более 3 млн. рублей показатель превышает 730 баллов.