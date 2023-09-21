Уральский завод гражданской авиации учредил собственную лизинговую компанию

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) основало дочернюю компанию ООО «Енисей Аэро Групп» (Москва) со 100%-й долей владения.

Солласно данным ЕГРЮЛ, организация зарегистрирована 19 сентября, в качестве основного вида деятельности указана финансовая аренда (лизинг/сублизинг).

Пост гендиректора новой компании занял Олег Богомолов, владеющий столичным ООО «Юнайтед Авиэйшн Рус», которое занимается оптовой торговлей транспортными средствами.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиатехники. Перспективные проекты компании связаны с созданием региональных самолетов. В частности, предприятие работает над многоцелевым авиалайнером «Байкал» и турбовинтовым региональным самолетом «Ладога». Эти машины должны прийти на смену Ан-2, а также Як-40, Ан-24 и Ан-26. Завод является участником государственных программ повышения транспортной доступности российских регионов.

В УЗГА входят производственные и инженерные площадки в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Таганроге и Нижнем Новгороде; предприятие включено в перечень системообразующих организаций авиапромышленности Минпромторга РФ.