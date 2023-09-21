В Госдуме сообщили, что Росгвардии могут разрешить создавать добровольческие формирования

Депутаты Госдумы и сенаторы подготовили инициативу, которая позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

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«Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны», — сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что соответствующие документы планируется внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента в пятницу, 22 сентября.

Возможное нововведение предполагает, что добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента РФ. По замыслу авторов инициативы, добровольцев-росгвардейцев можно будет привлекать для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, а также во время действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта и при режиме контртеррористической операции.

