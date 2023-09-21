В Роспотребнадзоре рассказали о приостановке вакцинации детей 12-18 лет от коронавируса

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет от ковида в России приостановлена.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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По его словам, это связано с обновлением вакцинного состава препарата и проведением клинических исследований.

«Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания», — сказал Горелов.

Уточняется, что в первую очередь исследования будут проводиться для людей от 18 до 60 лет. «После 60 клинические испытания регламентируются жестко и отдельно. Через два месяца в зависимости от исходов третьей фазы [исследования] будет дана рекомендация по использованию новой вакцины применительно к взрослым. Потом будут взрослые старше 60-летнего возраста, а потом, если будет необходимость, вернутся к детям», — пояснил специалист.

Накануне, 20 сентября, и.о. мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице разработали обновленную вакцину от коронавируса; в ближайшее время пройдут ее клинические испытания.