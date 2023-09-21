В Ростове-на-Дону сделали​ мощное и при этом — простое предложение фермерам

Как поясняет производитель, конструктивно в новой модели совмещены преимущества двух уже имеющихся у него хитов: мощных суперсовременных комбайнов серии Ф-2000 и менее мощных, но простых в управлении и обслуживании машин серии Ф-1000. Само появление третьей линейки вызвано тем, что в условиях санкций рынок требует дополнительной настройки под клиента.

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Растущий сегмент среднего фермерства ориентирован на эффективное производство. В заготовке кормов это означает - быстро и без потерь убирать посевы кормовых трав из-за рисков, связанных с погодой, и по причине резкого снижения их питательной ценности, если пропущен оптимальный срок укоса. Отсюда - заинтересованность фермеров в мощной технике.

Традиционно российская кормоуборочная техника уступает в мощности мировым лидерам. Если самый производительный ростсельмашевский комбайн способен заготовить в сезон ​ 25-30 тысяч тонн кормов, то иностранные John Diere, Case, Krone — 35-40 тысяч тонн. Однако такая гигантомания в показателях актуальна для крупного аграрного бизнеса. Что касается средних хозяйств, то российские мощности для них вполне хороши: один комбайн Ф-1500 заготовит до 20 тысяч тонн кормовых культур в сезон, и этого достаточно, чтобы прокормить свыше тысячи коров.

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Не уступая в базовой функциональности комбайнам линейки Ф-2000, Ф-1500 в то же время более приспособлен для самостоятельного обслуживания, переналадки в полевых условиях. Еще одним плюсом новинки в глазах покупателя должна стать ее цена: впервые изготовленный полностью из российских комплектующих, комбайн может установить рекорд экономной стоимости даже для ростсельмашевской техники, которая всегда была вдвое дешевле импортной.