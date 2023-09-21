В Томске запустят производство лютеция-177 для лечения рака простаты

Томский политех станет вторым в стране производителем этого изотопа и позволит существенно увеличить количество лечебных процедур в отечественных высокотехнологичных центрах. В России лютеций-177 также производит структура Росатома «В/О Изотоп», активно работающая в том числе на европейском рынке.

Томские специалисты получают лютеций-177 по так называемой безносительной технологии. Его нарабатывают не из стабильного лютеция-176, а из стабильного иттербия-176 (редкоземельный металл). Это делает изотоп свободным от примесей других изотопов лютеция, а значит, и более ценным для ядерной медицины. Любые примеси ограничивают терапевтическое воздействие вещества, тогда как препарат, свободный от них, может легко связываться с любыми молекулами и убивать опухоль с минимальным ущербом от радиации для здоровых клеток.

Герметичную капсулу из оксида иттербия-176 облучают в ядерном реакторе в течение недели, где иттербий-176 переходит в иттербий-177, который в свою очередь генерирует лютеций-177. Затем капсулу переносят в новый защитный бокс и в нем радиохимическими методами выделяют лютеций-177. В этой технологии не используются ядовитые вещества, в частности, ртуть, а также значительно сокращено время производства, чтобы позволяет нарабатывать большие объемы изотопа. За один цикл специалисты смогут производить до 100 доз терапевтического изотопа, что позволит пролечить 100 пациентов.

На реакторе Томского политеха планируют производить активную фармацевтическую субстанцию, из которой в клиниках смогут получать препарат для введения пациентам. В его основе будет молекула ПСМА – комплекс из изотопа и белка, чувствительного к простат-специфическому мембранному антигену, который активно накапливается в опухоли, поражая ее радиоактивным излучением от изотопа.

Стоимость фармацевтической субстанции с изотопом лютеция-177 будет не выше той, что сегодня применяется врачами, в том числе в НИИ онкологии Томского НИМЦ.

В планах Томского Политеха – вывести на рынок целую линейку собственных лютециевых препаратов – после необходимых процедур по регистрации в Росздравнадзоре.