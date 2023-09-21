Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в НКР

Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, отстранен от своих обязанностей.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве. «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — добавил собеседник агентства.

Аналогичной информацией располагают ТАСС и «РИА Новости».

Вечером 20 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела в Нагорном Карабахе погибли российские военнослужащие. «Во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — рассказали в оборонном ведомстве, уточнив, что для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают представители российских и азербайджанских следственных органов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и принес извинения в связи с гибелью в регионе российских миротворцев.