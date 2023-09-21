Запасы нефти в главном хранилище США снизились до критического уровня

Один из наиболее точных и заметных признаков скорого сжатия нефтяного рынка – уровень наполненности нефтехранилищ. Когда уровень нефти в резервуарах снижается, следует ждать роста цен. Именно это сейчас происходит, предупреждает Bloomberg, на главном американском нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома. Запасы «черного золота» в Кушинге снижаются уже шесть недель подряд, что настораживает уже само по себе. Еще более тревожно то, что сейчас в главном нефтехранилище США осталось всего лишь 22,9 млн баррелей нефти марки WTI, основной марки в Америке. Это самый низкий показатель для сентября за пять последних лет. При этом уровень нефти вплотную приблизился к критическому – 20-22 млн баррелей.
Нефтехранилище в Кушинге является самым большим не только в США, но и во всем мире. Его 315 вертикальных резервуаров, объем наиболее крупных из которых значительно превосходит 10 тыс. м³, вмещают до 82 млн баррелей нефти. Сейчас нефтехранилище в Кушинге наполнено лишь на четверть.
Ситуацию на американском нефтяном рынке осложняет еще и технический сбой в работе нефтепровода Keystone в середине сентября. Именно по нему поступает нефть в Кушингское нефтехранилище. В результате перебоев на нефтепроводе цена барреля нефти 19 сентября выросла сразу на 1,62 доллара.
Реальные проблемы с отгрузкой нефти в Кушинге начнутся, когда уровень нефти в резервуарах опустится ниже так называемой «линии всасывания» и выпускные патрубки физическим не смогут забирать нефть для отправки ее в нефтепровод и дальнейшей транспортировки на терминал.
Следствием этих неприятностей стал рывок спреда цен между ноябрьскими и декабрьскими фьючерсами до 1,30 доллара за баррель, максимума с ноября 2022 года. Если уровень нефти в Кушинге продолжит снижаться, то эта разница может вырасти и до 2 долларов, предупреждает Деннис Кисслер, старший вице-президент по торговле в финансовой компании BOK Financial Securities.
Снижение запасов нефти в нефтехранилище Кушинга влияет на цену не только нефти, но и горючего. Так, цена бензина и дизельного топлива несмотря на сезонный спад спроса приблизилась к сентябрьским максимумам за несколько лет. Растет и маржа переработки нефти, показатель прибыльности работы нефтеперерабатывающих заводов, на которых скоро начнутся профилактические работы.