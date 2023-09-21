Запасы нефти в главном хранилище США снизились до критического уровня

Один из наиболее точных и заметных признаков скорого сжатия нефтяного рынка – уровень наполненности нефтехранилищ. Когда уровень нефти в резервуарах снижается, следует ждать роста цен. Именно это сейчас происходит, предупреждает Bloomberg, на главном американском нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома. Запасы «черного золота» в Кушинге снижаются уже шесть недель подряд, что настораживает уже само по себе. Еще более тревожно то, что сейчас в главном нефтехранилище США осталось всего лишь 22,9 млн баррелей нефти марки WTI, основной марки в Америке. Это самый низкий показатель для сентября за пять последних лет. При этом уровень нефти вплотную приблизился к критическому – 20-22 млн баррелей.

Нефтехранилище в Кушинге является самым большим не только в США, но и во всем мире. Его 315 вертикальных резервуаров, объем наиболее крупных из которых значительно превосходит 10 тыс. м³, вмещают до 82 млн баррелей нефти. Сейчас нефтехранилище в Кушинге наполнено лишь на четверть.