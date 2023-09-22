S&P 500 пережил худший день за полгода

Идущее с начала сентября падение фондового рынка США, ускорившееся в среду после заседания ФРС, вчера заметно расширилось. Распродажа технологических акций на фоне очередной волны опасений, связанных с подъемом ставки и перспективой рецессии, продолжилась, но активно избавлялись и от многих других.

Все 11 секторов S&P 500 завершили четверг в минусе, а сам индекс упал на 1,64%. Это был его худший день с марта, когда рынок рушился под впечатлением от первых банкротств американских банков в этом году. И торги он вчера закрыл на минимуме с июня.

Nasdaq Composite тоже откатился на уровень начала лета, но просел еще сильнее – на 1,82%. Это неудивительно, ведь на одноименной площадке особенно много акций, чувствительных к ставкам – от бумаг известных технологических имен до молодых компаний, еще не имеющих прибыли.

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Последние нуждаются в финансировании – и пока рынок купался в дешевых деньгах, они не имели с этим проблем. Но ужесточение денежно-кредитной политики угрожает не только котировкам их акций, а и самому существованию. Ставка ФРС между тем удалилась от нуля на расстояние, о котором еще недавно, когда доллары сыпались на стартапы с неба, молодые инноваторы и помыслить не могли.

Некоторым из них только и остается, что надеяться на скорую победу над инфляцией и возвращение прежних времен. Все-таки бизнес при цене денег 0,25% и 5,5% - две большие разницы. Особенно если он и при первой цифре прибыли не дает. Но оказалось, что даже и это еще не все – после вчерашних заявлений ФРС стали крепнуть представления о том, что впереди будут новые подъемы ставки.

До конца в это срочный рынок, судя по данным CME, поверить пока не готов, хотя и допускает уже всерьез. Но идея о том, что высокие доходности – это очень надолго, а большого смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году может и не быть, уже не отбрасывается им с хода.

Медвежьи новости

Очередным катализатором продаж акций вчера стали еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Они снизились на 20 тыс. до 201 тыс. при том что аналитики, опрошенные как Dow Jones, так и Bloomberg, предсказывали рост до 225 тыс. Это минимум с января и новое свидетельство того, что рынок труда все еще разогрет, а значит – аргумент в пользу подъема ставки ФРС.

Так что доходность на рынке казначейских облигаций продолжила рост. Вчера у 10-летних U.S. Treasury она достигла максимума с сентября 2007 года (4,504%), а у двухлетних – с июля 2006 года (5,202%). И это влияет не только на другие бонды или акции.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам, по данным Freddie Mac, на этой неделе поднялась до 7,19%, почти вернувшись к пику конца августа (7,23%). Тогда она выходила на максимум с июня 2001 года. И вот вчера вышли данные, что в августе продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно для аналитиков, прогнозировавших их рост, упали.

Рекордная стоимость ипотеки, конечно, еще не могла успеть отразиться на рынке, но, как оказалось, даже и июльские ставки были на запретительном уровне. И вторичные продажи домов, на долю которых приходится большая часть реализации жилья в США, снизились на 15,3% в годовом исчислении.

Неудивительно, что вчера худшим сектором в составе S&P 500 стала «недвижимость», потерявшая 3,49%. Имеющие отношение к ней акции компаний, как и сам индекс широкого рынка, пережили самое большое падение за день с марта.

Технические продажи

Возможно, снижение оказалось бы не столь заметным, если бы новости не помогли рынку выйти на уровни, где начались технические продажи. Неслучайно, когда S&P 500 закрыл среду на 4402 пунктах, ряд аналитиков посоветовал клиентам следить за пересечением им ближайшей круглой отметки, сулящим ускорение падения.

«Подозреваю, что будет трудно сразу пробиться ниже августовских минимумов, но любое падение ниже 4400, вероятно, обеспечит привлекательное соотношение риска и прибыли к концу квартала», - писал, например, технический стратег Fundstrat Марк Ньютон.

Но индекс открыл день гэпом вниз – сразу на 4374. Затем движение продолжилось: к нему были вынуждены присоединиться дилеры опционов и некоторые трейдеры, следующие за трендом.

Reuters цитировало вчера стратега Nomura Чарли МакЭллиготта, отметившего перед торгами, что индекс S&P 500 ниже 4400 отправит дилеров опционов на территорию так называемой «короткой гаммы». Это ситуация, когда их позиция перестает быть нейтральной, и они должны продавать фьючерсы на акции, если те падают.

Добавили энергии движению и CTA (Commodity Trading Advisors – физлица или организации, нанятые для консультаций и управления фьючерсными счетами). Они часто полагаются на технические сигналы и механические правила, что иногда делает их предсказуемыми. По расчетам МакЭллиготта, уже падение S&P 500 ниже 4409 пунктов должно было побудить CTA к продажам фьючерсов на $12,3 млрд.

Неудивительно, что в итоге S&P 500 закрылся почти на минимуме дня. Но технические обстоятельства, конечно, не отменяют общего фона, на котором шло движение. И его одного вполне достаточно для продаж акций. «Завышенная оценка технологических компаний, рост долгосрочной доходности и цен на нефть создают все условия для сокращения позиций», – цитировал вчера Bloomberg гендиректора Unlimited Fund Боба Эллиотта.