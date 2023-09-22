Банк Англии поставил против рецессии

Еще в начале недели мало кто сомневался в том, что Банк Англии в этот четверг поднимет ставку в 15-й раз подряд. Хотя такой длинной непрерывной серии ее повышений в его более чем трехвековой истории ранее не было. Прежний рекорд, впрочем, был побит еще в прошлом году – и сейчас о нем уже не вспоминают.

А вот инфляция, несмотря на такое ужесточение денежно-кредитной политики, волнует публику по-прежнему. В августе аналитики ожидали ее роста с 6,8% до 7% – и рынок оценивал вероятность подъема ставки в 80%.

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Но реальность опровергла этот прогноз прямо накануне объявления решения Банком Англии. За месяц индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0,3% тогда как экономисты, ранее опрошенные, например, Reuters, ожидали 0,7%.

В итоге и в годовом выражении инфляция не выросла, а несколько снизилась – до 6,7%. Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия) снизился по итогам 12 месяцев еще заметнее – до 6,2% с 6,9% в июле.

Это, конечно, тоже немало, но такой разворот в динамике резко изменил и ожидания срочного рынка. В моменте, по расчетам LSEG на основе котировок деривативов, вероятность того, что Банк Англии сохранит ставку на прежнем уровне, подскакивала выше 57%.

Однако утром четверга рынок снизил оценку шансов до вполне естественных в неопределенной ситуации «фифти-фифти». А за час до объявления решения Банка Англии шансы на подъем ставки и вовсе подскочили до 60%.

За ее рост на 25 базисных пунктов до 5,5% был и консенсус аналитиков – но он опять ошибался. Банк Англии впервые с ноября 2021 года, когда ставка еще находилась на микроскопическом по нынешним временам уровне 0,1%, сохранил ее размер неизменным – 5,25%.

«Инфляция падает, и мы ожидаем, что в этом году она продолжит снижаться, – заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли. – Это отрадная новость».

Он, впрочем, отметил, что хотя предыдущее повышение процентных ставок работает, уровень инфляции все еще не тот, каким должен быть. Это видно и невооруженным глазом: показатель 6,7% почти в три с половиной раза превышает двухпроцентный таргет.

При этом, заявил Бэйли, Банк Англии будет внимательно следить за тем, необходимы ли дальнейшие повышения. Вообще же он станет удерживать ставки на достаточно высоком уровне достаточно долгое время, дабы гарантировать, что его работа окажется выполнена.

Конечно, сомнительно, чтобы это привело инфляцию, близкую к 7%, на отметку 2%. Но британский центробанк не видел таких цифр уже давно – более двух лет. И не смирился он с этим только на словах. У него просто нет выхода – он обязан соблюдать установленный правительством таргет, а если отклонится от него более чем на 1%, то должен направить объяснительное письмо министру финансов.

Последнее стало для Бейли ежеквартальным ритуалом. Но скорее всего, он вполне готов терпеть это неудобство еще хоть десятилетие. И рынок сделал простой вывод: Банк Англии на фоне подступающей рецессии просто нашел повод остановить подъем ставки, причем вполне вероятно, что это не перерыв, а финал.

Для курса фунта стерлингов это плохая новость – и вчера он падал до $1,2243. Это его минимум с марта.

Ослабление британской валюты идет с июля, когда она достигала $1,3146. И позиция Банка Англии теперь способствует его продолжению. Это движение, особенно на фоне идущего с конца июня мощного роста цен на нефть, подстегивает инфляцию. На ту же мельницу льет воду и стремительный рост зарплат, составивший в июле 8,5%. Все это вновь раскручивает инфляционную спираль.

«Есть хороший шанс, что ставка Банка Англии, достигла своего пика, как и ставки ФРС с ЕЦБ, —говорил в четверг CNBC экономический и инвестиционный стратег HSBC Asset Management Хусейн Мехди. – Хотя последние данные о росте зарплат в Великобритании вызывают беспокойство, рынок труда замедляется. Прогнозные индикаторы предполагают, что ее экономика уже заигрывает с рецессией <…>. Сохранение ограничительной политики центробанков создает высокую вероятность того, что развитые рынки войдут в рецессию в 2024 году».