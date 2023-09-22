Bel Suono откроет Вселенную Трёх Роялей

В новой программе зритель сможет открыть для себя целую Вселенную музыки разных жанров, эпох и форматов. Солисты Bel Suono Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин обещают показать много премьер: впервые прозвучат произведения из нового альбома «Universe/Вселенная», в том числе совершенно неожиданное прочтение «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена и ещё одной темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. В программу также войдут саундтреки из всемирно известных кинофильмов и авторские произведения солистов Bel Suono.

На заглавную композицию «Вселенная» был снят клип - увлекательный мини-фильм о бережном освоении нашей бескрайней Вселенной и её ресурсов учёными географами-исследователями.

В концерте, конечно, прозвучат самые популярные произведения, созданные коллективом за 12 лет существования - всемирно известные композиции в уникальной авторской обработке Bel Suono в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов.

Не упустите шанс погрузиться в новую эру нескучной классики!