Биржевая цена на бензин упала сразу более чем на 10%, дизеля - почти на 15%

Стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России сегодня заметно снизилась. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пятничных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, Аи-95 теперь стоит 59 362 руб за тонну, показав снижение на 10,76%. Соответственно, летний дизель демонстрирует снижение цены на 14,52%, и стоит теперь 61 431 руб за тонну. На 9,63% упала стоимость Аи-92, который стал стоить 55 925 руб за тысячу литров.

Подобное заметное снижение стало возможным после того как 21 сентября российский кабмин ввел временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, поставив целью стабилизировать внутренний рынок. В Минэнерго заявили, что срок действия данной меры будет зависеть от ее результативности, также от насыщения топливного рынка.

Напомним, последние недели цены на топливо в России демонстрировали постоянный рост, что стало поводом для принятия мер профильными ведомствами российского правительства.