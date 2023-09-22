Частные инвесторы недооценили «Роснефть»

Практически все аналитики считают акции «Роснефти» одними из самых перспективных среди высоколиквидных бумаг, и еще месяц назад многие эксперты рекомендовали покупать их на среднесрочную перспективу.

Свою позицию они мотивировали тем, что компания имеет большой законтрактованный объем поставок нефти в Китай, а также — сильными финансовыми результатами, дающими намек на выплату рекордных дивидендов, и уверенностью в потенциальной помощи компании от государства при необходимости.

Отдельно упоминается проект «Восток Ойл», рыночная стоимость которого оценивается примерно равной капитализации всей «Роснефти», что говорит о фундаментальной недооцененности акций крупнейшей российской нефтяной компании.

Однако вчера именно акции «Роснефти» стали лидерами падения среди «голубых фишек» без появления на то каких-либо новостных поводов.

Падение вызвано техническими факторами. Сейчас российским рынком акций правят частные инвесторы, многие из которых принимают краткосрочные решения на основе простых, но тем не менее работающих сигналов технического анализа.

В итоге капитализация «Роснефти» снизилась на 3,5%, распродажа же бумаги непрерывно идет с понедельника. За 4 дня этой недели котировки просели более чем на 9%.

При этом никаких негативных новостей по компании в последнее время не было.

6 сентября её акция ушла в район 580 руб., который не пускал бумагу вверх весь март, а также конец июня-начало июля 2021 г. Вокруг этой отметки акция торговалась с третьей декады ноября 2021 г. по конец января 2022 г.

Таким образом, отметка 580 руб. является сильным сопротивлением по акциям «Роснефти», пробить которое не удалось недавно, во многом из-за ухудшения общерыночных настроений.

В дальнейшем на графике акций компании была нарисована фигура, очень похожая на «голова-плечи», которая, как и полагается правилами теханализа, была отыграна очередными распродажами.

Еще в среду акции «Роснефти» отторговались намного хуже рынка и упали на 2,7%, закрывшись на технической поддержке 530 руб. С самого утра в четверг данный уровень был пробит одним ударом, что заставило спекулятивно настроенных инвесторов закрывать длинные позиции и открывать короткие.

Причем распродажи шли на «хорошей» нефти: с утра четверга нефтяные котировки теряли около процента, но к закрытию основных российских торгов подросли на 0,2% относительно уровня вчерашнего закрытия.

Теперь технической целью движения бумаги является район 485 руб., до которого нужно падать еще около 25 рублей.

Однако не исключено, что будут предприняты попытки отскока. Все-таки падение за 4 дня на 9% такой тяжеловесной и фундаментально сильной бумаги как «Роснефть» является избыточным. Акции компании выглядят локально перепроданными.

Возможно, в пятницу спекулянты начнут закрывать шорты по «Роснефти» и ряду других бумаг, поскольку их перенос через выходные после повышения ставок денежного рынка резко подорожал.

Кроме того, многие инвесторы будут рассчитывать на традиционный рост рынка по понедельникам, и агрессивные игроки начнут уже в пятницу подбирать бумаги, которые на этой неделе упали сильнее других. Здесь акции «Роснефти» опять являются лучшим кандидатом на отскок.

Но говорить об окончании фазы падения «Роснефти» пока нет оснований.

Большой вес акций «Роснефти» в структуре Индекса Мосбиржи во многом стал причиной снижения основного индикатора российского рынка акций на 1,6% за основную торговую сессию.

Справедливости ради, стоит отметить, что кроме «Роснефти» сильно подешевели и такие «тяжеловесы» как «Газпром» (-1,8%), Сбер (-1,1%), ВТБ (-2,4%) и «Норникель» (-0,8%).

Индекс Мосбиржи сегодня вновь уходил в зону технической поддержки 3000-3010 пунктов, но сумел закрыться чуть выше нее.

О некотором затухании негативных настроений свидетельствует динамика акций самой Московской биржи, которые сегодня сумели подорожать почти на процент.

Эту бумагу аналитики считают сейчас самой привлекательной, поскольку Биржа нарастит свои доходы от размещения свободных средств в результате повышения ставок денежного рынка. Впрочем, это не мешало акциям дешеветь предыдущие три дня. Сейчас бумага находится на сопротивлении.

Рубль укрепился к доллару на 0,25%. Это очень мало с учетом того, что Банк России на этой неделе осуществляет валютные интервенции в объемах, примерно в 10 раз превышающих «стандартные». Кроме того, близится период уплаты налогов в бюджет, и экспортеры уже должны были немного увеличить продажу долларов или юаней.