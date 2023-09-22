ФНС предложила помочь россиянам подобрать имя ребенку

На портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) появился новый интерактивный сервис, помогающий будущим родителям определиться с именем для ребенка. Подбор сформирован на основании 5 тыс. уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре с 1 октября 2018 года, сообщили в пресс-службе ФНС.

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«Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом», — уточнили в пресс-службе.

На портале также представлены самые популярные имена детей, рожденных в 2023 году. У мальчиков это — Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим, у девочек — София, Анна, Ева, Мария и Виктория. Самыми редкими стали Демучин, Дерейхан, Алекса-Евгения и Эмма-Ника.



