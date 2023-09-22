Знаменитая бизнес-модель «Германия» посыпалась без российского газа

Большую часть XXI века Германия, можно сказать, купалась в славе. Экономические успехи следовали один за другим. Она доминировала на глобальных рынках в высокотехнологических сферах типа автомобилей представительского класса и высокоточного оборудования и продавала так много произведенной продукции, что экспорт составлял половину всей экономики. Рабочих мест было в достатке, а казна ломилась от денег в то самое время, когда большинство европейских стран все больше вязли в долгах. Доказательством немецкого чуда стали многочисленные книги, авторы которых призывали учиться у немцев.

Сейчас все эти успехи остались в прошлом. В этом году экономика Германии оказалась худшей среди развитых стран. Достаточно сказать, что ФРГ будет единственным членом Большой семерки со спадом в экономике по итогам 2023 года. Причем, неутешительный прогноз сделал не только «американский» МВФ, но и «родной» Евросоюз.

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Столь разительная метаморфоза стала следствием потери дешевого газа из России, случившейся в прошлом году. Кстати, по инициативе самого Берлина, который на удивление быстро перепилил казавшийся таким толстым сук, на котором он очень удобно устроился. Потеря российского газа стала настолько мощным ударом для Германии, что энергоемкие отрасли немецкой экономики не могут оправиться от него до сих пор.

Сейчас все критикуют немецкие власти. Главная опасность, по всеобщему мнению, заключается в деиндустриализации страны, еще какие-то два-три года назад считавшейся промышленной мастерской Старого Света. Как сказал глава крупной немецкой химической компании Evonik Industries AG Кристиан Куллман, высокие цены на электроэнергию и бездействие правительства создали угрозу вывода новых немецких фабрик и заводов в страны с менее дорогим электричеством. По его мнению, потеря российского газа стала «крайне болезненным ударом по бизнес-модели экономики Германии». Что же касается бездействия и ошибок правительства, то Куллман считает ошибочным стремительный переход к возобновляемым источникам энергии, объявленный и проводимый кабинетом Олафа Шольца. Причем, решение о «зеленом» переходе он считает политическим.

Результатом ошибок и внешних обстоятельств стали цены на энергоносители. Например, цена на газ сейчас несмотря на обвал в текущем году все равно приблизительно вдвое выше, чем была в 2021 году. Одним из главных «внешних обстоятельств» Куллман считает резкое замедление развития Китая, который сейчас является одним из главных торговых партнеров Германии.

Явно не по товарищески повели себя и союзники с другого берега Атлантики. Американский Закон о снижении инфляции с его щедрыми кредитами и субсидиями для компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, вызывает зависть у немецких бизнесменов и сильное желание перебраться в США, что все больше компаний, кстати, и делают.

Evonik, например, планирует строить фармацевтическую фабрику по производству липидов, главных ингредиентов вакцин, со сметой 220 млн долларов не на родине, а в Америке. Куллман рассказывает, что в то время, как немецких чиновников его предложение не заинтересовало, американцы выплатят ему до 150 млн долларов в виде субсидий.

Все эти беды обнажили трещины и изъяны в фундаменте экономики Германии, на которые в годы триумфов и успехов не обращали внимание. Это и низкий уровень цифровизации как в управлении, так и в промышленности, и большая медлительность в выдаче разрешений для проектов возобновляемой энергии, и многое другое. Выяснилось, к примеру, что немалая часть денег, в которых еще совсем недавно купалось правительство ФРГ, частично взята из инвестиций в транспортную инфраструктуру и высокоскоростной интернет в сельских местностях. Конечно, задним умом все крепки, но сейчас как очевидная ошибка выглядит и решение в 2011 году закрыть все атомные электростанции, сыгравшее немалую роль в прошлогоднем энергетическом кризисе. К этому следует добавить быстрое старение населения и все сильнее проявляющуюся нехватку квалифицированной рабочей силы.

Немцы, считает главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмидлинг, слишком самоуспокоились во время «золотого десятилетия» экономического роста (2010-2020). Немецкое чудо базировалось на реформах Герхардта Шредера в 2003-2005 гг., которые снизили стоимость рабочей силы и повысили конкурентоспособность немецкой экономики.

Кстати, этот тот самый Шмидлинг, который в своем знаменитом анализе однажды назвал Германию «больным человеком Европы». Именно так сейчас все чаще называют первую экономику Европы, но Шмидлинг сделал это не в 2023 году, а еще четверть века назад, в 1998 году. Сейчас он, кстати, считает, что в конце прошлого века обстановка в Германии была значительно хуже, чем сейчас, и что этот «диагноз» сейчас – перебор, потому что в стране низкая безработица и сильные финансы.

Хольгер Шмидлинг уверен, что сейчас в первую очередь необходимо покончить с неопределенностью с ценами на электроэнергию при помощи потолка цен.