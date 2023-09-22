Гондурас может осуществить кофейную интервенцию на российском рынке

Заинтересованность в экспорте в Россию ряда собственных товаров выразили в МИД Гондураса. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова интервью министра​ иностранных дел ​ ​латиноамериканской страны Энрике Рейна. По словам чиновника, речь может идти о широком спектре продукции высокого качества.

"Например, Гондурас является пятым по величине производителем кофе в мире. Это крупный мировой производитель дынь, креветок, омаров, табака. Кроме того текстильные изделия. Поэтому я думаю, что в этих сферах могут быть интересные возможности", — цитирует информагентство главу внешнеполитического ведомства Гондураса.