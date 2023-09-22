Из Австралии и Аргентины: Бастрыкин сообщил об уголовном преследовании 200 наемников

На оперативном совещании по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об очередных собранных доказательствах в рамках уголовного дела о наемничестве. Уголовное преследование, по его данным, осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан.

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«В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в их числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан. Также получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала специальной военной операции», — цитирует пресс-служба СК Бастрыкина.

На совещании в Донецке председатель СК РФ заслушал доклады руководителей следственных управлений по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. В текущем году они расследовали и направили в суд 622 уголовных дела в отношении 670 лиц, касающихся преступлений против личности и в сфере экономики.