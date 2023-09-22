Картаполов назвал основное изменение в осеннем призыве

Осенний призыв на военную службу, который стартует 1 октября, пройдет в целом по прежним правилам — повестки будут рассылаться призывникам в бумажной форме, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом он отметил, что штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен уже со следующего месяца.

Статья по теме: Презумпция вручения повестки

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — заявил Картаполов.

Единственным отличием этого осеннего призыва он назвал повышение штрафа за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, с 1 октября он повышается до 30 тыс. рублей.

