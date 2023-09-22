Сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, позволяющий структурам Минздрава торговать лекарствами

Члены Совета Федерации и ряд депутатов Государственной Думы внесли на рассмотрение парламента законопроект, наделяющий структурные подразделения Минздрава правом самостоятельно торговать лекарственными препаратами. Об этом сообщается на официальном сайте СФ РФ. Указывается, что документ внесли председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя того же Комитета Ольга Забралова, первый заместитель председателя Комитета СФ по агрерно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, сенаторы Сергей Горняков, Дарья Лантратова, депутаты нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предполагается внесение изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", а также в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно поправкам, предоставляется предоставить право самостоятельно осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами большему числу структурных подразделений медицинских организаций, в тех местностях где нет аптечных организаций.

Как указывают авторы законопроекта, реализация документа позволит обеспечить доступность лекарственных препаратов для граждан Российской Федерации, проживающих в сельских населенных пунктах. Также обращается внимание на то, что участковые больницы располагают куда большими мощностями для торговли медпрепаратами, нежели те же аптеки,ФАБы или амбулатории, так как у больниц больше возможностей организовать пункты хранения препаратов с соблюдением фармацевтического порядка, выделить и обучить персонал для названных задач.

