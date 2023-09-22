Минпромторг гарантировал всестороннюю поддержку российским проектам создания систем мониторинга глюкозы

Минпромторг России сделал заявление о мерах поддержки отечественным проектам создания систем мониторинга глюкозы (СМГ). Текст документа опубликован на официальных информ-каналах ведомства.

Согласно сообщению министерства, в настоящий момент уже существуют три организации, занимающиеся собственной разработкой систем мониторинга глюкозы, и еще столько же занимаются регистрацией соответствующих медицинских изделий. Дополнительно, Минпромторг России обеспечивает поддержку проектам создания СГМ, завершение разработки которых запланировано в 2023-2024 гг.

"Вопрос достаточности представленных на российском рынке систем мониторинга глюкозы СГМ находится на постоянном контроле Минпромторга России, обеспечиваемом во взаимодействии с Минздравом России, Росздравнадзором и иными органами и организациями ", - говорится в заявлении ведомства.

Дополнительно отмечается, что не допустить "пропадания" необходимой продукции из аптек и магазинов позволяет инструмент параллельного импорта. В свете этого, Минпромторг уже работает над включением отдельных иностранных систем мониторинга глюкозы в перечень товаров для параллельного импорта. "И эти изменения могут быть внесены максимально оперативно", - отмечают в ведомстве.

Заявление министерства промышленности и торговли России прозвучало у ответ на включение США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список товаров двойного назначения и поставках Medtronic в Россию. Российская сторона называет такое решение еще одним недобросовестным методом борьбы, который готовы использовать недружественные страны.