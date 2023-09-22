На Ставрополье приехали иранские туроператоры по безвизовому режиму

Ставропольский край в рамках ознакомительного тура по Северному Кавказу посетила первая группа иранских туроператоров. Впервые в истории России приезд граждан Ирана был осуществлен по безвизовому механизму, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«В течение шести дней специалисты в области туриндустрии Ирана ознакомятся с туристическими направлениями, транспортной, гостиничной инфраструктурой и уровнем сервиса в регионах Северного Кавказа. В рамках поездки состоятся встречи с туристическими операторами Северного Кавказа для определения перспектив взаимодействия и формирования системы деловых отношений», — уточнили в кабмине.

Вице-премьер Александр Новак, по поручению которого был организован этот тур, отметил, что регионы Северного Кавказа и исламский Иран имеют «духовную, ментальную и территориальную близость». Он выразил уверенность, что этот ознакомительный тур выступит драйвером развития туристической отрасли и укрепит межгосударственное взаимодействие России и Ирана.

Ранее иранское агентство ISNA сообщило о старте первых безвизовых рейсов тургрупп между Ираном и Россией. Об этом заявил глава торгового представительства РФ в Иране Рустам Жиганшин.

Иран и Россия подписали соглашение о безвизовых турпоездках в марте текущего года. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов до 50 человек, въезжающих в Россию или Иран на срок до 15 дней.