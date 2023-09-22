В Кремле высказались об инициативе США по налогообложению замороженных активов российских владельцев

Владельцы замороженных в США российских активов могут подать судебные иски в ответ на возможное обложение этих средств налогом на прибыль. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные планы Минфина США, озвученные накануне главой американского финансового ведомства Джанет Йеллен.

По ее словам, власти США обсуждают с ЕС обложение активов, принадлежащих российским владельцам, «налогом на непредвиденные доходы».

«Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет. В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям», — сказал представитель Кремля.