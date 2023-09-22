Посылки с «Авито» можно будет получать в пунктах выдачи «Яндекс Маркета»

С октября заказы с интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» можно будет получать в пунктах выдачи «Яндекс Маркета», а отслеживать посылки — в приложении «Яндекс Go», сообщили в пресс-службе «Авито».

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«Пользователи "Авито" смогут получать заказанные товары в более чем 8 тыс. пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" в 100 городах России. Оплата пройдет в формате "Безопасной сделки", то есть деньги будут переведены продавцу только после того, как покупка получена. Помогать с организацией доставки заказов будет сервис "Яндекс Доставка", а отслеживать посылки можно будет в приложении "Яндекс Go», — сообщили в компании.

Там также уточнили, что пользователи смогут отправлять посылки массой до 12 кг и стоимостью до 15 тыс. рублей. В дальнейшем ценовой лимит планируется повысить до 150 тыс. рублей. Посылки будут находиться в пункте выдачи неделю, срок хранения можно будет продлить еще на неделю. Покупателю будет дано 15 минут, чтобы проверить товар и в случае чего бесплатно отказаться от него.

