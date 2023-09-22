Прибыль почти девяти тысяч предприятий Москвы увеличилась на 16,7%

Почти 9 тыс. прибыльных крупных и средних предприятий Москвы получили прибыль в размере 6,2 трлн рублей в первом полугодии 2023 года, что на 16,7% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятия, по которым приводится статистика, относятся к прибыльным. То есть в рассматриваемом периоде они имели положительный финансовый результат: доходы от их деятельности превышали расходы. По итогам января-июня 2023 года к прибыльным относились почти девять тысяч, или около 70% из 13 тысяч работающих в столице крупных и средних предприятий. В выборку не включили государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

Значительную часть прибыли – более 20% обеспечили обрабатывающие производства – почти 1,3 трлн рублей. На торговые предприятия пришлось 16% или 984 млрд рублей, в том числе 725,4 млрд в оптовой торговле. Третье место по показателю прибыли заняла финансовая сфера, на которую пришлось 13% или 791,4 млрд рублей, сказал Ефимов.

Организации, занимающиеся административной и сопутствующей деятельностью, также продемонстрировали высокие показатели и получили прибыль в размере 591 млрд рублей, а предприятия в области информации и связи – 560,2 млрд рублей.

Как рассказала исполняющая обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, лидерами по росту прибыли в первом полугодии стали компании, осуществляющие административную деятельность. По сравнению с шестью месяцами прошлого года их прибыль выросла в 6,3 раза. Прибыль предприятий IT и связи увеличилась в 2,3 раза. Энергетические компании (электро-, газ, пар и кондиционирование воздуха) нарастили прибыль почти на 50%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 42%, образования – на 32%, добавила она.