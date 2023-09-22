Путин провел мозговой штурм об утолении кадрового голода

Перед заседанием у Владимира Путина состоялся ряд рабочих встреч, посвященных той же теме, что и Госсовет – рынку труда и подготовке кадров. В частности, президент России спросил у Германа Грефа, нужна ли какая-то помощь учебному проекту Сбера в сфере IТ? «Миллиард в год будет здорово»,— ответил руководитель банка, который строит школы для талантливых программистов.

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«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — с иронией сказал российский лидер, но пообещал, что деньги выделит.

Встреча с Грефом в какой-то степени задала тон и заседанию президиума Госсовета, потому что подготовка кадров требует денег, причем эти инвестиции не из числа быстроокупаемых. Но зато окупаются процветанием страны.

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Пятилетний прогноз

«Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, это – один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения, – сказал Владимир Путин, открывая заседание. – Вместе с тем, это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу».

При этом президент отметил, что отдельные населенные пункты, а порой и целые агломерации, по-прежнему испытывают дефицит рабочих мест. Кроме того, есть регионы с низким качеством занятости, где формально у людей вроде бы работа есть, но заработки значительно отстают от средних показателей по стране.

Существует и молодежная безработица, но правительство реализует специальную программу, результатом которой уже стало ее постепенное снижение.

«На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, на протяжении ближайшего десятилетия число молодых людей у нас будет расти, и к 2035 году количество граждан в возрасте от 20 до 24 лет превысит 9,7 миллиона, это – на 2,4 миллиона больше, чем сейчас», – озвучил статистику Владимир Путин.

Чтобы ребята и девушки после окончания учебы не оставались без работы, нужно понимать, какие специалисты понадобятся нашим предприятиям и организациям в ближайшей перспективе.

«Именно поэтому мы ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики, – сообщил Владимир Путин. – Без бизнеса, без коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим, это должна быть совместная работа. Прошу с ответственностью включиться в нее всех: и бизнес, и субъекты Федерации, а правительство прошу создать современный, удобный механизм, который позволит составлять такой прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий и, что крайне важно, учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов, да и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний».

Первый прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году, уточнил президент.

Учись, хоть ты и не студент

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков повел свой доклад с начала новой, в какой-то степени, эры для нашей страны. «Зимой-весной 2022 года, благодаря слаженным действиям работодателей, правительства и регионов, удалось не допустить эскалации напряженности на рынке труда, а последующий рост экономики стал сопровождаться увеличением потребности в кадрах. В этих условиях критически важным становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд. Из-за демографического спада 90-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 миллиона человек. Это возраст, когда достигается самая высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям. Однако численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастает почти на три миллиона человек, и почти на 4 миллиона увеличится количество граждан от 40 до 59 лет. Это – наше демографическое окно возможностей».

Чтобы люди в возрасте от 40 до 59 лет были вовлечены в современную экономику, по мнению министра, им необходимо предоставить возможность обучения на протяжении всей трудовой жизни, а для этого – развивать программу дополнительного образования взрослых по национальному проекту «Демография», которая уже реализуется.

Ее механизм выглядит так: перед началом обучения заключается трехсторонний договор: сотрудник – работодатель – государство. Однако сейчас в эту программу берут не всех.

«Предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех без исключения соискателей, готовых трудоустраиваться по приоритетным для рынка труда направлениям, которые будут утверждаться решением правительства», – сказал министр, и президент согласно кивнул.

«Одновременно предлагаем законодательно закрепить возможность заключения подобных ученических договоров и без участия государства, то есть дать возможность компаниям выступать инвестором в карьеру работника, оплачивая обучение с гарантией трудоустройства или повышения оплаты труда», – добавил министр.

«Доля занятых в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте за последние шесть лет снизилась почти на семь процентов. Теперь же необходимость импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета требует восполнить эти потери», – констатировал министр труда.

Миллион молодых рабочих

О переменах в профессиональном обучении молодежи более подробно доложил министр просвещения Сергей Кравцов: «Мы изменили структуру среднего специального образования: доля технических специальностей выросла уже до 56%, приоритет – у профессий, необходимых в отраслях оборонно-промышленного комплекса. Более 20 тысяч выпускников уже трудоустроены в оборонной промышленности, еще 16 тысяч проходят практику».

По словам министра, обновлены программы обучения, чтобы у ребят было больше практики и конкретных навыков, нужных на производстве. При проведении государственной итоговой аттестации в трети колледжей введен демонстрационный экзамен, когда студенты выполняют не только теоретические, но и практические задания, причем именно на том оборудовании, которое у них будет на рабочих местах. Оценивают результаты независимые эксперты – будущие работодатели.

«Владимир Владимирович, вы поручили реализацию проекта "Профессионалитет", – обратился к президенту министр. – Участники проекта – колледжи и предприятия – в тесном взаимодействии готовят специалистов под конкретные задачи, что гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускника, практически 100-процентный. Сегодня "Профессионалитет " охватывает более 350 колледжей по 24 отраслям в 68 регионах. Проект поддержали почти тысяча предприятий – от крупных корпораций до малого бизнеса. Суммарно они вложили более трех с половиной миллиардов рублей. Будем и дальше развивать этот проект, планируем охватить до тысячи колледжей из всех регионов страны. Это позволит выполнить ваше, Владимир Владимирович, поручение по подготовке к 2028 году одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих».

Свое предложение на молодежную тему внес и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Есть регионы, где замечена избыточная безработица среди молодежи. В то же время молодые люди – наиболее легкие на ноги, как мы говорим, и готовы подняться и поехать туда, где они будут востребованы. Что если работодателям, реализующим инвестиционные проекты на местах с дефицитом рабочей силы, дать возможность привлекать безработных ребят из других регионов в рамках программы субсидированного найма»?

Вопросы субсидирования – самые сложные, поэтому президент не стал ничего обещать сразу, но дал поручение изучить этот вопрос.

Без ограничения возможностей

Александр Дрозденко сделал также сообщение р создании рабочих мест для людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями.

«В России их более четырех миллионов человек, – уточнил Дрозденко. – Из них работают только 27 процентов. Поэтому мы видим задачу, конечно же, при должной организации обучения и переподготовки, обеспечить их трудоустройство. Хочу сказать, что такой опыт есть в Ленинградской области, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, где специалисты обучают ребят-участников СВО. И не только обучают – они еще сопровождают и адаптируют ребят на новом рабочем месте вместе с работодателями».

Чтобы сделать подобную практику повсеместной, губернатор внес три предложения.

Первое. На федеральном и региональном уровнях принять меры поддержки работодателей по созданию или оборудованию новых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО.

Второе. Ввести ответственность за невыполнение работодателями квот по трудоустройству людей с инвалидностью: штрафовать, а также предусмотреть меры поощрения для тех, кто превысил квоту.

Третье. При прохождении медосмотров учитывать современные возможности по протезированию и иным медицинским технологиям, когда люди, получившие высокую группу инвалидности, могли бы по собственному желанию идти работать. И их до работы надо допускать.

Идея штрафов за недобор людей с ограниченными возможностями сторонников не нашла, что, в общем, и понятно. Если человеку с ограниченными возможностями отказали в приеме на работу – ответственность за это и так существует, а если на каком-то предприятии работа для инвалидов невозможна по технологическим причинам, то что поделать? Ну и, кроме прочего, квот для людей с инвалидностью часто бывает больше, чем соискателей. А вот за стимулирование высказались и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и вице-премьер Татьяна Голикова.

Итоговый документ Госсовета будет дорабатываться. Завершая заседание, Владимир Путин сказал: «Благодарю вас за участие в этом мозговом штурме. Он должен продолжаться, этой теме нужно уделять постоянное внимание, потому что именно хорошо подготовленные кадры станут залогом движения вперед и решения тех задач, которые время ставит перед нашей страной».

Дефицит кадров и безработица, или Как человек и работа ищут друг друга

В порядке предложенного президентом мозгового штурма «Эксперт» обратился к рядом вопросов к ведущим специалистам в области занятости и трудовых отношений, докторам экономических наук. Например, безработица, пусть и очень низкая. Да, она присуща любой рыночной экономике. И все же, почему она не минимизировалсь до малозаметных величин в условиях острого кадрового голода? Но как оказалось, неработающих людей еще больше, причем это никакой не секрет.

Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС при президенте РФ, объяснил, почему официально зарегистрированная безработица (по состоянию на второй квартал 2023 года – 2,4 млн человек, или около 3% трудоспособного населения, что является историческим минимумом) отличается от количества неработающих россиян, причем – значительно.

«Людей, которые не трудоустроены, может быть и на порядок больше, – объясняет профессор. – Однако, согласно как российскому, так и международному законодательству, безработными считаются только те, кто активно ищут работу. Росстат располагает методиками, которые позволяют рассчитать общую безработицу, она включает как зарегистрированных в службах занятости, так и тех, кто ищет работу самостоятельно. Время от времени эта цифра тоже публикуется. Зачастую общая безработица примерно в 2 раза больше, чем официальная».

По словам ученого, дефицит кадров сосуществует с безработицей потому, что последняя носит структурный характер.

«Не хватает людей, обладающих необходимой для работодателя квалификацией, и одновременно с этим есть люди, которые хотят работать, но не располагают такой квалификацией, – говорит Александр Щербаков. – Применительно к молодым специалистам эта проблема сейчас решается за счет проекта “Профессионалитет” при обучении. Кроме того, предприятия часто согласны обучать молодого сотрудника за свой счет и без помощи от нацпроекта. Труднее с людьми категории 50+. Предприниматели часто не горят желанием вкладывать средства в их переподготовку. Но это является обязанностью государства. Служба занятости, в которой зарегистрировался гражданин, обязана направлять его на переобучение, если он не может себе найти работу из-за отсутствия у него востребованной на рынке квалификации. Если специалисты службы занятости не предлагают переобучение или, тем более, отказывают в этом, то они нарушают законодательство России. И граждане, которые обращаются за помощью, должны об этом знать и требовать предоставления такой услуги».

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ им Ломоносова, профессор Риорита Колосова – одна из тех, кто является автором первой версии Закона о занятости, поэтому внимательно следит за его правоприменением и модификациями.

«У безработицы есть не только объективные, но и субъективные причины. К последним относятся, к сожалению, случаи, когда сотрудники службы занятости недостаточно активно общаются с работодателями и слабо владеют информацией о реальных вакансиях. С другой стороны, не будем отрицать, что предприятия самые лучшие вакансии замещают внутренними перемещениями персонала, предпочитают пополнять штат родственниками работников, знакомыми, а кроме того, у них часто есть свои рекрутинговые службы. Поэтому до государственных служб занятости доходят не самые привлекательные вакансии, либо – вакансии, требующие особой квалификации», – рассказывает Риорита Колосова.

По словам ученой, важно понимать, что выбор работы для человека – один из самых важных в жизни, как выбор жены, поэтому многие безработные привередливы, что вполне закономерно. Кроме того, не все граждане регистрируются в службах занятости ради того, чтобы найти работу. Когда были скидки на коммунальные услуги для безработных – приходили, чтобы получить эти скидки. Правда, сейчас статус безработного можно использовать для решения других финансовых проблем.

Бороться с такими субъективными причинами, как равнодушие чиновников, пытались разными способами.

«Раньше законом предусматривался механизм, который материально поощрял сотрудников службы занятости за каждого трудоустроенного гражданина. К сожалению, это привело к тому, что начались приписки», – говорит Риорита Колосова.

Через какое-то время сотрудников начали проверять, выяснять, приходил ли гражданин на предприятие, куда его, согласно документации, направили из службы занятости. Когда выяснилось, что механизмы контроля работают слабо, был поставлен вопрос об изменении механизмов поощрения.

«Настройка работы служб занятости – почти творческий процесс, который идет постоянно, и с определенным успехом. Залогом успеха является отлаженный механизм согласования двух детально проработанных: пространства безработицы и совокупности вакансий», - резюмирует специалист.