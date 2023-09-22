Резиденция Деда Мороза станет крупнейшим в России парком развлечений

Крупнейший в России парк развлечений будет создан в Великом Устюге. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы увеличили вотчину в три раза и находимся на финишной стадии заключения соглашения с одной из компаний по созданию крупнейшего в стране парка развлечений с многомиллиардными инвестициями. Будут построены новые гостиницы, СПА-комплексы, парк развлечений и другое. Разработка мастер-плана ведется вместе с Госкорпорацией РФ, в начале 2024 года эту работу планируется завершить ", - заявил глава области, подчеркнув, что новый этап проекта выведет Великий Устюг на всероссийский уровень по качеству предоставляемых туристических услуг.

Издание напоминает, что в развитие проекта "Великий Устюг - вотчина Деда Мороза" за четверть века вложено более 7 млрд рублей, при этом планируется увеличить туристический поток в данную местность до 1 миллиона человек к 2030 году.