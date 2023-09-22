Сбер и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Сбер поднял минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5%, до 14,2%, следует из материалов банка. В ВТБ тоже сообщили о повышении с 22 сентября базовой ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5%. Минимальная ставка составит 14%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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Согласно данным сайта Сбера, минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» выросла с 13,7% до 14,2%. При этом минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% соответственно.

«Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 п. п. (что ниже роста ключевой ставки). Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — говорится в пресс-релизе ВТБ.

В кредитной организации также отметили, что с 22 сентября ипотека с господдержкой-2020 будет выдаваться под 8% годовых, семейная — 6% (в ДФО — 5%), IT- и Дальневосточная ипотека — 5% и 2% соответственно.

