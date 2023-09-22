Силуанов припугнул рубль

С не очень понятной финансовому рынку инициативой выступил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов, предложив вернуться к прежнему бюджетному правилу.

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«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн руб., то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель», — заявил министр на заседании правительства.

Там обсуждалась подготовка проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.. Она, как сообщается, почти завершена.

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Согласно «старому» бюджетному правилу, все доходы, полученные от превышения ценой на нефть порогового значения, не направлялись на финансирование бюджета, а шли в Фонд национального благосостояния. На эти «сверхдоходы» покупалась иностранная валюта и золото.

Таким образом, инвесторы опасаются, что если это предложение будет утверждено, то рубль попадет под сильный пресс со стороны Банка России, который в интересах Минфина будет вынужден скупать валюту на открытом рынке.

Это может стать катастрофой для рубля прежде всего потому, что в этом году серьезно изменилась структура расчетов за российский экспорт.

Так, отмечает старший экономист аналитического департамента Инвестбанк «Синара» Сергей Коныгин, по данным Банка России, в августе объем экспорта России составил довольно высокие $35 млрд. Но 42% этого экспорта было оплачено рублями.

«По нашим расчетам, в первой половине 2023 года чистые продажи иностранной валюты экспортерами составляли 55% по отношению к экспорту нефти и газа, а по отношению ко всему экспорту — лишь 24%, чего явно недостаточно для усиления рубля», — посчитал Коныгин.

Таким образом, слабость рубля обусловлена не только нежеланием экспортеров продавать много валютной выручки, но и большой долей рублевых расчетов за экспорт.

Справедливости ради, к этим рассуждениям нужно добавить тот факт, что иностранным покупателям российской продукции нужно рубли где-то взять. Получить же их можно, либо продав в Россию свою продукцию за рубли, либо купив их на Московской бирже.

Но в любом случае возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила отправит курс далеко за 100, если не за 200 руб. за доллар, чего власти в год выборов вряд ли допустят.

Ранее многие экономисты критиковали бюджетное правило, говоря, что деньги изымаются из российской экономики, не работают на ее благо, а идут на кредитование других стран, валюта которых покупается в ФНБ.

Поэтому валютные трейдеры хоть и восприняли слова Силуанова с большой настороженностью, но пока не бросились скупать валюту на все имеющиеся рубли. Все-таки, сознательно наступить даже не дважды на те же грабли, было бы чересчур, надеются они.

Курс российской валюты сегодня принципиально не изменился. Доллар стоит чуть дороже 96 рублей.

Следующая неделя будет важной для рубля. С одной стороны, Банк России сократит почти в 10 раз, то есть до прежнего уровня, объем валютных интервенций. Которые, напомним лишний раз, были повышены для купирования спроса на доллары и юани в связи с произошедшим в минувшие выходные погашением российских евробондов в рублях.

С другой стороны, на последнюю декаду месяца традиционно приходится пик налоговых платежей. И для расчета с бюджетом экспортеры обычно в это время увеличивают объем продажи валюты.

Можно предположить, что если до середины следующей недели рубль не укрепится хотя бы на пару процентов, то в конце месяца девальвация может возобновиться.

Как и ожидали вчера некоторые аналитики, сегодня с утра Индекс Мосбиржи «проколол» важную отметку 3000 пунктов, но потом на рынке акций начался отскок, который во многом был спровоцирован закрытием коротких позиций спекулянтами. После повышения ключевой ставки ЦБ выросли ставки денежного рынка, и переносить маржинальные позиции через выходные стало дорого.

Впрочем, были и инвесторы, которые посчитали нынешние цены по ряду бумаг низкими, и стали пополнять свои среднесрочные портфели.

Так, лучший результат среди высоколиквидных акций показали бумаги самой Московской биржи, подорожав на 5,6%. Эта акция продолжает занимать первое место в списке фаворитов на покупку, поскольку доходы биржи от размещения свободных средств растут вместе с ключевой ставкой.

Поскольку объемы российского экспорта и импорта растут, вполне оправданны покупки транспортных компаний. Сегодня акции Новороссийского морского торгового порта (+7,1%) и Дальневосточного морского пароходства (+5,4%) были в числе лидеров роста.

При этом не очень логично выглядят покупки черных металлургов, которые завершили основные торги пятницы намного лучше рынка: «Северсталь» +5%, НЛМК +3%, ММК +3,1%.

«На наш взгляд, общая позитивная динамика сектора черной металлургии несколько противоречит логике: новостной фон для них скорее негативен. С 1 октября для представителей индустрии будет введена дополнительная пошлина (курсовая рента) с привязкой к котировкам рубля. Необходимость выплачивать эту ренту сократит доходы компаний за четвертый квартал. Можно предположить, что причиной роста стала какая-то инсайдерская информация, касающаяся металлургов», — пишет в своем обзоре аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В целом же сегодня Индекс Мосбиржи вырос на процент, но это совсем не означает, что наметившаяся среднесрочная коррекция рынка акций прервалась.

«Сейчас наблюдается явное отсутствие идей для покупок, плюс сохраняется возможность укрепления рубля, ввиду чего мы видим риски дальнейшего снижения рынка. Текущий отскок лучше использовать для сокращения позиций и пока стоит воздерживаться от открытия длинных позиций. Видим риски ухода индекса Мосбиржи ниже отметки 3000 пунктов на следующей неделе», — полагает главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.