Хедж-фонды подлили масла в огонь нефтяного ралли

Хедж-фонды ставят на продолжение роста цены на нефть и на то, что баррель скоро будет стоить дороже 100 долларов. Тем самым, они усиливают ралли на нефтяном рынке, вызванное сокращениями добычи нефти главными нефтедобывающими странами. Саудовская Аравия, напоминает Financial Times, продлила свое одностороннее снижение добычи на 1 миллион баррелей в день до конца года, а Россия снизила экспорт нефти. Эти дополнительные меры неофициальных лидеров соглашения ОПЕК+ вместе со снижением добычи, о котором договорились 23 участника соглашения членов ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель, привели к тому, что цена барреля нефти марки Brent выросла за лето почти на 30% и на этой неделе достигла 95 долларов.
По состоянию на 12 сентября, количество длинных позиций хедж-фондов по нефти марки Brent и West Texas Intermediate (WTI), главной марки в США, взлетели на 137 тыс. контрактов или более чем на треть (35%) и достигли полуторагодичного максимума в 527 тыс. контрактов. Это эквивалентно более полумиллиарду баррелей нефти или приблизительно 5 дням глобального спроса.
Оле Хансен, возглавляющий в Saxo Bank отдел стратегии рынков сырья, считает, что интерес хеджевых фондов спровоцировало заявление Эр-Рияда в начале сентября о том, что королевство сохранит добровольное одностороннее снижение добычи нефти дольше, чем планировалось – как минимум до конца текущего года.
«Это (заявление) произвело эффект спущенного курка,- объяснил Хансен.- Неожиданно все поняли, что рынок в краткосрочной перспективе будет еще больше расти».
Министр нефтяной промышленности КСА принц Абдулазиз бен Салман объяснил решение о продлении срока действия снижения добычи тем, что если рост глобальной экономики в предстоящие месяцы замедлится, что вполне возможно, то спрос на нефть неминуемо упадет. Однако аналитики считают, что прогноз главного саудовского нефтяника могут усложнить центробанкам борьбу с инфляцией и на самом деле снизить глобальный спрос на «черное золото».
Инвесторы сейчас внимательно следят за экономической обстановкой в Китае, которая оставляет желать лучшего, и за очень вероятной стагфляцией в Европе и при помощи рынка опционов хеджируют пробитие баррелем стодолларового рубежа до конца 2023 года. По состоянию на 15 сентября, хеджфонды приобрели ок. 37 тыс. колл-опционов по WTI по цене 115 долларов за баррель с истечением срока действия в декабре.
«Баррель поднимется до 100 долларов, в этом сейчас нет никаких сомнений,- уверен Эсан Коман из MUFG Bank.- Весь вопрос в том, как долго он будет стоить эти 100 долларов».
Высокие цены на нефть уже влияют на рынок акций. Индекс Dow Jones US Airlines, например, после 11 июля упал на 24%. В результате авиакомпании Delta Air Lines и American уже снизили прогнозы по прибыли в третьем квартале из-за резкого роста цен на авиационное топливо. А вот индекс S&P 500 Energy после 11 июля вырос на 11%.