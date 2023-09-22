Хедж-фонды подлили масла в огонь нефтяного ралли

Хедж-фонды ставят на продолжение роста цены на нефть и на то, что баррель скоро будет стоить дороже 100 долларов. Тем самым, они усиливают ралли на нефтяном рынке, вызванное сокращениями добычи нефти главными нефтедобывающими странами. Саудовская Аравия, напоминает Financial Times, продлила свое одностороннее снижение добычи на 1 миллион баррелей в день до конца года, а Россия снизила экспорт нефти. Эти дополнительные меры неофициальных лидеров соглашения ОПЕК+ вместе со снижением добычи, о котором договорились 23 участника соглашения членов ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель, привели к тому, что цена барреля нефти марки Brent выросла за лето почти на 30% и на этой неделе достигла 95 долларов.

По состоянию на 12 сентября, количество длинных позиций хедж-фондов по нефти марки Brent и West Texas Intermediate (WTI), главной марки в США, взлетели на 137 тыс. контрактов или более чем на треть (35%) и достигли полуторагодичного максимума в 527 тыс. контрактов. Это эквивалентно более полумиллиарду баррелей нефти или приблизительно 5 дням глобального спроса.