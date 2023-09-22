По экспорту бензина и дизтоплива правительство пошло на самые решительные меры

Постановлением от 21 сентября 2023 года №1537 правительством уставлены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

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«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления временный запрет на вывоз бензинов товарных (коды

ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 - 2710 12 590 0) и дизельного топлива (коды

ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 - 2710 19 429 0 и из 2710 19 290 0) (далее — товары), в том числе приобретенных на биржевых торгах, из Российской Федерации», — сказано в постановлении.

При этом им предусмотрен ряд исключений, под которые подпадает вывоз топлива для исполнения различных, преимущественно некоммерческих обязательств. Также можно вывозить топливо, как юридическим, так и физическим лицам, следуя за границу на транспортных средствах.

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Поясняется, что это решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке и что ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Ранее — говорится также в информационном сообщении пресс-службы правительства — для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы поставок бензина и дизельного топлива на биржу, был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.

Ограничение — временное, но временные рамки постановлением не установлены. Комментируя введение запрета на экспорт этих видов топлива, первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью телеканалу Россия-24 сообщил, что ограничения введены бессрочно и будут способствовать, в том числе, пресечению «серого экспорта» нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка. Срок действия нововведений будет зависеть от результатов и насыщения рынка.

«Сейчас эта мера введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов», — заявил первый замминистра. Он подчеркнул, что в Минэнерго рассчитывают, что «тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, полностью закроет все потребности и более того создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на оптовую цену».

«Мы уже видели, что с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3%. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание с внутреннего рынка объемов для экспорта. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», — подчеркнул Павел Сорокин.

В свою очередь, председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram отметил, что «решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу». «Вопрос будем держать на контроле», — заключил он.

Нужное решение, которое со временем должно привести к его отмене

Да, соглашается старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит, введенные меры должны помочь исправить ситуацию. По его мнению, основной причиной роста внутренних оптовых цен является большой разрыв между экспортными ценами на бензин и дизельное топливо после уплаты экспортных пошлин и т.д. по сравнению с внутренними оптовыми ценами после уплаты акцизов.

«Вчера цены на СПбМТСБ несколько снизились, так что, возможно, процесс уже начался. Считаю, что снижение оптовых цен на внутреннем рынке с 70 тыс. рублей за тонну до 60 тыс. рублей — это разумное ожидание», прогнозирует Рональд Смит.

Как и ожидалось, правительство ограничивает экспорт бензина и дизеля, кроме отгрузок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д., отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Эта мера призвана «охладить» рост цен на нефтепродукты в опте, который начал отражаться на рознице, заставляя АЗС работать в минус, в особенности это коснулось независимых заправок.

«Мы считаем, что в ближайшее время цены в розничном сегменте стабилизируются. Так, в опте на фоне объявленных мер цена на 95-й бензин уже потеряла 4% по сравнению со вчерашним днем, и 12% за последние 3 дня — на ожиданиях нововведений. А по мере дальнейшего схлопывания оптовых цен, цены на АЗС перейдут к снижению. По нашим оценкам, АИ-95 в октябре в среднем будет стоить 53-53,5 руб./л. Меры вряд ли продлятся очень долго, так как быстро приведут к перенасыщению внутреннего рынка», – говорит Екатерина Крылова.

«Я надеюсь, что это решение скоро будет отменено в силу того, что рынок почувствует снижение рыночных цен на бензин и на дизель. И в первую очередь это почувствуют сельскохозяйственные предприятия, которые собственно говоря и обратились с просьбой к депутатам, а уже депутаты обратились в правительство с таким вопросом. И хорошо, что правительство нашло одно из обсуждавшихся решений и хотелось бы чтобы мы понимали, почему другие не были принять. Меры, в частности связанные с экспортной пошлиной», – заявил «Эксперту зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.