В российских регионах появятся центры по сбору обратной связи от инвесторов

Курируют их работу профильные вице-губернаторы. Все обращения предпринимателей регистрируются и направляются по инстанциям для оперативного решения проблемы. За три месяца с момента запуска проекта, регионы уже решили более 1800 вопросов бизнеса о подборе мер поддержки, получении земельных участков и подключению к коммуникациям.

Центры обратной связи – это следующий шаг в рамках развития регионального инвестиционного стандарта.

До этого региональный инвестиционный стандарт состоял из пяти основных элементов: инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткарта и комитет, а также свод специальных правил. В комплексе всё это должно сократить путь инвестора от возникновения идеи до этапа капиталовложений.

«Опыт регионов в рамках представленной работы показывает, что целесообразно создать шестой элемент регионального инвестиционного стандарта в виде центров по сбору обратной связи от бизнеса для запуска во всех регионах. Есть сформированная модель, опыт реализации, лучшие практики. Помимо сбора поступающих предложений и жалоб должна быть выстроена система их отработки и реализации на уровне субъекта», — отметил Андрей Белоусов.

«В Московской области с начала года благодаря системе ЦУР Бизнес решение нашли 98% обращений, из 7623 поступивших от предпринимателей и инвесторов» - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, система зарекомендовала себя как адаптивный механизм, который можно и нужно масштабировать и на другие субъекты.

Проект также поддержали Минэкономразвития, АНО «Диалог Регионы», «Деловая Россия» и другие структуры, ответственные за поддержку и развитие бизнеса.