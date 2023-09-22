В войска поступил модернизированный самолет-радар А-50У

Воздушно-космические силы РФ получили очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация. В модернизации слетающего радара принимали участие специалисты дочерних холдингов «Ростеха» — «Росэлектроники» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщили в пресс-службе корпорации.

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«Применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач. Модернизированный борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Применение новых ЖК-мониторов большей размерности и разрешения повысило эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс», — уточнили в «Ростехе».

Работы по модернизации борта вели сотрудники концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») и ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК).

По словам генерального конструктора «Веги» Вячеслава Михеева, применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне СВО позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. В ближайшее время специалисты планируют завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.

