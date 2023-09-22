Валерий Фадеев призвал "серьезно прибавить" усилий в информационном обеспечении работы тыла

Повышать уровень информационного освещения не только событий на фронте, но и работы населения в тылу призвал глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая на форуме "Вся Россия - 2023". Мнение общественного деятеля приводит на своих страницах РИА Новости.

"Уровень того, как мы с вами освещаем то, что происходит в тылу, в первую очередь, в стране, в обществе, вот этот уровень, как мне представляется, все-таки несколько ниже, чем, например, уровень работы нашей военной промышленности. Миллионы людей помогают армии, выполняют свою работу, даже деньги дают, сети маскировочные вяжут, много чего делают, на фронт отправляют посылки. Ещё раз говорю: я, может быть, не прав, но здесь мне кажется, можно серьезно прибавить в том как освещать жизнь страны, не только фронта, жизнь страны в целом", - заявил Фадеев.