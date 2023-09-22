Варианты получения румынского гражданства

Чем интересно гражданство Румынии?

Европейский Союз объединяет 27 стран и предоставляет их гражданам право работать, жить и учиться в любой из стран ЕС без каких-либо ограничений. Это уже делает гражданство каждой из этих стран привлекательным. Однако Румыния предлагает ряд дополнительных преимуществ:

В отличие от многих стран ЕС, можно сохранить первоначальное гражданство и иметь два паспорта.

Румыния, как член НАТО, обеспечивает дополнительную безопасность гражданам.

Благодаря договорам с США и Канадой, для граждан Румынии упрощен въезд в эти страны.

Более низкие расходы на жизнь по сравнению с большинством стран ЕС.

Есть программа ускоренного оформления гражданства, которая позволяет оформить второй паспорт за 2-2,5 года

Актуальные способы получить румынский паспорт

Если хотите пользоваться преимуществами паспорта ЕС, обратите внимание на эти варианты.

Натурализация в Румынии

Сперва следует оформить вид на жительство (ВНЖ) и прожить в стране 5 лет. Основанием для ВНЖ могут быть, например, трудоустройство или ведение бизнеса. Затем оформляется разрешение на постоянное проживание (ПМЖ), с которым надо прожить там еще 3 года. Через 8 лет можно запросить гражданство. Кандидат должен владеть румынским языком, знать культуру и историю государства.

Брак с гражданином Румынии

Этот путь быстрее натурализации, но простым его не назовешь. Нужно прожить в стране как минимум 5 лет. Вступить в брак с гражданином Румынии, но при этом жить в другом месте не получится. Если властям станет известно, что брак фиктивный – депортация неизбежна, а въезд в страны ЕС будет под запретом. Также потребуется выучить язык, историю и культуру Румынии.

Репатриация в Румынии

Программа позволяет за относительно короткий срок в 2-2,5 года оформить второй паспорт. При этом неважно где вы проживаете и планируете ли в последующем переезжать в Румынию. Основное условие программы – наличие предков, которые проживали в Румынии с 1918 по 1940 год. Чтобы подтвердить право на гражданство, потребуются документы о родственных связях. Если у вас их нет, можно их восстановить.

Даже если кажется, что у вас не было в роду румын, не спешите отказываться от этой программы. Нужно внимательно исследовать родословную и обратиться в архивы. На практике много случаев, когда люди, не зная о своих румынских предках, в конечном итоге получали гражданство Румынии.

Порядок оформления гражданства по репатриации

Чтобы вернуть свою историческую принадлежность, нужно пройти следующие шаги.

1. Подготовить документы

Чтобы подтвердить свои корни, нужны доказательства, что ваш предок родился на территории Румынии до 28 июня 1940 года. В этом помогут:

Свидетельство о рождении родственника.

Выписки из архива.

Свидетельства о смерти или браке.

На данном этапе важную роль играют юристы, специализирующиеся на вопросах репатриации. Они изучают детали вашей семейной истории и делают запросы в архивы, чтобы найти все необходимые доказательства родства.

2. Подать заявление и ожидать выхода дела в приказ

Готовый пакет документов вы подаете в Национальное агентство по вопросам гражданства (ANC) при Министерстве Юстиции, расположенное в Бухаресте. Статус дела отслеживается по номеру DOSAR на сайте Министерства Юстиции.

3. Принять присягу

После выхода приказа о восстановлении гражданства, вам отправят приглашение на присягу. У вас будет полгода, чтобы пройти ее. Хотя закон не требует обязательного владения румынским языком, на церемонии с вами будут говорить именно на нем, поэтому следует подготовиться.

После торжественной церемонии вам вручат сертификат гражданина. С ним вы оформляете другие документы: свидетельство о рождении румынского образца, внутренний и заграничный паспорта.

Может показаться, что получить гражданство Румынии – это сложная задача. Но с поддержкой опытных юристов все намного проще. К тому же есть ускоренная программа репатриации, позволяющая получить второй паспорт за 2-2,5 года. Эксперты эмиграционного центра Mircare спланируют каждый ваш шаг и сделают все возможное, чтобы вы успешно стали гражданином ЕС.