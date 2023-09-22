Вхождение в состав РФ новых регионов отлили в серебре

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» серии «Исторические события» (каталожный № 5111-0492), сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 3,0 тыс. штук», — сообщили в Центробанке.

На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне изображена Конституция РФ, раскрытая на статье 65, на фоне центральной части Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герба РФ и флагов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По окружности расположены рельефные надписи: «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г.».

