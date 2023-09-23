«Агроскаут» и «Агродрон»: в МАИ рассказали, как будут работать БПЛА в сельском хозяйстве

В Московском авиационном институте (МАИ) проходят доводочные испытания беспилотника, созданного специально для сельхозотрасли — «Агродрона». Кроме того, в вузе разработали еще один перспективный проект для аграриев — «Агроскаут». Доля иностранных комплектующих в разработках минимальна, сообщили в пресс-службе МАИ.

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«С помощью системы "Агроскаут" фермеры смогут автоматически обследовать свои поля и оценивать состояние урожая. На основе фотографий, сделанных аппаратом, специальная нейросеть, разработанная нашими коллегами из компании "АссистАгро", проводит определение, какие на поле сорняки, в какой стадии развития растения. На основе этого могут быть выданы требования к обработке поля», — рассказал начальник отдела проектирования центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Антон Селин.

По итогам БПЛА-обследования, к обработке поля приступает «Агродрон». Беспилотник в нужных пропорциях распыляет пестициды, гербициды и фунгициды, а также удобрения и прикормки. В вузе подчеркнули, что этот тяжелый дрон является «командным игроком».

«Несколько аппаратов параллельно обрабатывают поле. Специальная программа им строит полетное задание таким образом, чтобы они обрабатывали поле наиболее эффективно, по наиболее эффективным маршрутам. Если один "Агродрон" по какой-то причине не обработает свой участок, то другой дрон автоматически за него проделает работу», — отметил Селин.

В МАИ подчеркнули, что доля иностранных комплектующих в «Агродроне» минимальна, часть деталей была напечатана на университетском 3D-принтере. «Дрон-гигант» весит 70 кг вместе с полезной нагрузкой. Пестициды и удобрения из 30-литрового сменного бака беспилотник распыляет за 15 минут. Первый опытный образец уже собран и проходит «натурные испытания», кроме того, разработано программное обеспечение для наземного пункта управления, которое выстраивает и оптимизирует маршруты дронов.

