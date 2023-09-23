Фестиваль КАРО.Арт представляет первую часть московской программы

Гостей фестиваля КАРО.Арт, который состоится в Москве с 10 по 15 октября, снова ждет яркая и насыщенная программа, в которой заявлены жемчужины современного авторского кино и классика мирового кинематографа. Даже самый искушенный зритель найдет себе картину по вкусу. Главной отличительной чертой фестиваля по-прежнему остается формат встреч после показов с участием лидеров мнений, экспертов и деятелей искусства общероссийского и мирового масштаба. Среди звезд грядущего фестиваля — Александр Сокуров, Николай Комягин, Юрий Муравицкий, Александр Петров и многие другие.

В программу Большого зала войдут фильмы следующих направлений: «Новое кино Италии», «Остров Русский», «Каннские премьеры», «Классика», «Эко», «Эксперимент».

Откроет фестиваль 10 октября в 20:00 номинант каннской «Золотой пальмовой ветви» «Химера» итальянского режиссера и мастера магического реализма Аличе Рорвахера с легендарной Изабеллой Росселлини и Джошем О’Коннором в главных ролях. По сюжету, молодой британский археолог сталкивается с миром подпольной продажи украденных артефактов. Фильм-победитель Премии французской ассоциации киноискусств (AFCAE) пронизан атмосферой Италии 80-х и полон витиеватых и многослойных смыслов и метафор. После показа «Химеру» обсудит со зрителями киновед Всеволод Коршунов.

11 октября в 20:00 гостям фестиваля предложат видеоработы от ярчайших представителей современной российской indie-культуры — группы Shortparis. Фильмы-высказывания команды отталкиваются от видеоарта, где изобретательный и поэтичный визуальный ряд переплетается с музыкой, гипнотизируя, увлекая и раздвигая рамки представлений о клипах. На фестивале покажут работы всех периодов творчества команды.

12 октября в 19:30 порадует московской премьерой фильма-сенсации Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Показ сюрреалистической драмы пройдет в премьерном зале «Октября», что блестяще рифмуется с заглавием картины.

13 октября на фестивале покажут сразу два фильма, заслуживающие особого внимания. В 19:30 будет представлена французская картина-обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн 2023 года «Анатомия падения» от режиссера Жюстин Трие. Фильм повествует о перипетиях супружеской жизни и исследует психологию брачных отношений через расследование убийства в зале суда. Зрителя ожидает некое переосмысление бергмановской драмы «Сцены супружеской жизни». После показа состоится обсуждение со зрителями.

14 октября гостей фестиваля ждут несколько картин, в том числе вписанных в мировой кинематограф. В 14:00 состоится российская премьера португальского классика Мануэла ди Оливейры «Долина Авраама». Современный ответ «Госпоже Бовари» Флобера стал участником Каннского фестиваля — 2023. В основе фильма одноименный роман португальской писательницы Агуштины Беса-Луиш, в центр сюжета которого помещена героиня Леоноры Силверы Эмма, вышедшая замуж не по любви.

В 18:00 к 100-летию кинематографического произведения Мана Рэя «Возвращение к смыслу» зрителям представят впервые восстановленный в формате 4K сборник короткометражных фильмов «Возвращение к разуму». В него вошли картины «Возвращение к разуму» (1923), «Оставьте меня в покое» (1926), «Морская звезда» (1928), «Мистерии Замка Костей» (1929). В новой версии представлен эксклюзивный саундтрек, написанный и спродюсированный режиссером Джимом Джармушем и музыкантом Картером Логаном. После показа состоится обсуждение со зрителями с фотохудожницей Ольгой Тупоноговой-Волковой.

В 20:30 в большом зале «Октября» представят фильм-участник Каннского фестиваля, черную комедию «В паутине» корейского режиссера Кима Чжи-уна. Картина рассказывает о том, как в 1970-е годы, стремясь к совершенству, режиссер принимает решение переснять концовку уже законченного триллера «Паутина» и протащить свою безумную идею через весь производственный ад.

В 23:30 состоится специальный ночной показ — мировая премьера картины якутского независимого режиссера Прокопия Бурцева «Лови ночь». В течение одной ночи в самом холодном городе на планете герой будет вынужден шагнуть за границы вообразимого, чтобы спасти свою жену, похищенную загадочным незнакомцем.

15 октября в 17:00 гостям представят нашумевший проект Александра Петрова «Планета Максимус». Второй авторский проект Петрова уже громко заявил о себе в конце 2022 года на сцене Театра им. Ермоловой. Моноспектакль при участии группы Ocean Jet — это трогательная, эмоциональная и во многом личная история, прожитая и рассказанная героем от первого лица.

А в 19:30 закроет московскую программу фестиваля оригинальное и новаторское произведение Александра Сокурова, его последний на данный момент фильм-фэнтези «Сказка». Герои фильма — некогда мировые лидеры Муссолини, Черчилль, Сталин, Гитлер — существуют в монохромном чистилище. Действие происходит будто бы внутри гравюры, где они ведут диалоги и цитируют самих себя.

Полная программа фестиваля будет объявлена 26 сентября. В 2023 году Второй ежегодный фестиваль КАРО.Арт расширяет свою географию: после окончания московской программы фестиваль пройдет с 19 по 22 октября в сети кинотеатров «КАРО» в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.