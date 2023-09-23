Лучше швейцарских: на московском заводе создали уникальные кабели

На московском кабельном заводе «Спецкабель» создали уникальные кабели для высокочувствительных приборов, с помощью которых оцениваются параметры окружающей среды. Они выдерживают удары, изгибы, вибрации, помехи и критические температуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Разработка не просто заместила швейцарские аналоги, а превзошла их по ряду важных характеристик. Например, изделие не реагирует на удары, изгибы, вибрацию, устойчиво к помехам. К тому же может функционировать при крайне низких температурах — до -70 °С, а также при очень высоких — до 85 °С», — сообщил мэр.

В такой продукции, по его словам, нуждаются многие предприятия. Применять кабели, в частности, можно будет для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в рентгенкабинетах и летательных аппаратах.

Завод «Спецкабель» был образован в 1997 году. За это время его сотрудники произвели 600 тыс. км кабеля 6150 марок: огнестойких, радиочастотных и трибоэлектрических.

