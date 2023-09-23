«Можно без игрушек»: Рогозин потребовал от автопрома выпускать машины для фронта, а не для спорта

Руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал новость от «АвтоВАЗа» о запуске продаж автомобилей Lada Granta Sport. В своем Telegram-канале экс-глава Роскосмоса, который сейчас находится в зоне спецоперации, предложил лучше увеличить выпуск машин для фронта, типа УАЗ Патриот и Нивы «без стеклоподъемников, ремней безопасности, подушек и прочих игрушек».

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«Вообще-то мы ждем от отечественного автопрома радикального увеличения выпуска машин для фронта. Нужны проходимые и небольшие по габаритам авто, типа Патриота и Нивы. Только на них можно проскочить в прифронтовую зону, где дороги все ушатанные, а небо кишит дронами-камикадзе противника», — написал Рогозин.

Также, по его словам, в зоне СВО необходимы пикапы с широкой базой, так как на них устанавливаются гранатометы, пулеметы и даже минометы. Даже «буханки» сейчас в ходу, отметил Рогозин.

«Прошу делать больше и качественнее (!) отечественные автомобили, которые пригодны фронту, которые просят вас делать наши бойцы и командиры. Крепкие, юркие, дешевые и достаточно просторные внутри, чтоб можно было в бронике в них быстро залезть и также быстро в случае опасности выбраться. Можно без стеклоподъемников, ремней безопасности, подушек и прочих игрушек. Это все лишнее», — подчеркнул Рогозин.

Он пригласил руководство и конструкторов отечественного автопрома доехать до фронта, выслушать просьбы и замечания от бойцов и командиров и «начать выпускать, наконец, в необходимых объемах и нужном облике то, что необходимо для победы».

