Нарушены три конституции: в Крыму оспорили передачу полуострова в состав УССР

Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Кроме того, по его словам, при передаче Крыма была нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Парламентская группа уже подготовила запрос в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции страны закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.

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«В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — сообщил Трофимов.

Изучив архивы, рабочая группа, по его словам, не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик. Были выпущены только отдельные постановления президиумов, разные как по форме, так и по содержанию. Кроме того, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а только утвердил указ своего президиума, мнение жителей полуострова на референдуме тоже никто не спрашивал, подчеркнул Трофимов.

«В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет. Таким образом, этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР. Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — резюмировал депутат.