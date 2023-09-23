Акции США пережили худшую неделю за полгода

Основные фондовые индексы США упали по итогам вчерашних торгов в четвертый раз подряд. В сентябре таких серий не было. И днем в пятницу могло показаться, что и не будет: S&P 500, Nasdaq и Dow находились в плюсе.

Но это оказалось миражом, вызванным покрытием «шортов» перед выходными (они будут длинными у тех, кто отмечает в понедельник Йом Кипур).

Так что Dow Jones Industrial Average потерял за день 0,31%, S&P 500 – 0,23%, а Nasdaq Composite – 0,09%.

Индекс широкого рынка вышел вчера на минимум с 12 июня. Для него, как и для Nasdaq Composite, это уже третья подряд неделя, закрытая в минус. За пять последних торгов они потеряли 2,9% и 3,6% соответственно. А индекс Dow упал на 1,9%.

Помимо всего прочего, уходящая неделя стала для Nasdaq Composite и S&P 500 еще и худшей с марта. Тогда акции рушились из-за начала банковского кризиса.

На этот раз новости, казалось, были не столь яркими. И все же неприятных для рынка среди них хватало.

Шла забастовка на General Motors, Stellantis и Ford. В пятницу на заводах двух первых компаний она расширилась, а в переговорах профсоюза с последним вроде бы наметился прогресс. Но все зыбко.

И это бьет не только по акциям трех компаний. Если ведущие автопроизводители США со всеми цепочками поставщиков и других контрагентов полностью встанут, то до рецессии в стране – рукой подать.

Возможная приостановка работы правительства США с октября – событие из той же серии. Если демократы и республиканцы не договорятся, это опять-таки будет мощным ударом по ВВП. Но в еще большей степени рынки волновал удар по экономике, который нанесет ФРС.

Темой недели стала перспектива того, что ставки окажутся выше, чем сейчас, и продержатся на новой высоте дольше ожидавшегося. Много месяцев рынок не верил в прогноз ФРС о том, что предстоит еще один их подъем в этом году и четыре снижения – в следующем. Но после заседания Федрезерва на этой неделе многим пришлось осмысливать еще более жесткий вариант – скорый подъем и только два снижения.

Из точечного графика прогнозов участников заседания ФРС, можно сделать вывод, что в этом году ставка достигнет 5,6% (то есть ее диапазон будет поднят на 25 б.п. до 5,5-5,75%): двенадцать чиновников высказались за повышение, а семеро – против.

К концу 2024 года она может опуститься до 5,1%. Но один чиновник уверен, что ставка останется на 5,5-5,75%, другой ждет трех подъемов от текущих цифр – до 6-6,25%, а некоторые верят в снижение до 4,25-4,5%.

Такой разброс говорит рынку, что для ФРС все в тумане: взгляды на устойчивость инфляции и вероятность рецессии слишком расходятся. Председатель, конечно, говорил, что более высокие ставки будут связаны с силой экономики – прогноз ФРС ведь был повышен. Но выглядит это просто попыткой обосновать их подъем. Сам же Пауэлл и заметил на пресс-конференции, что «мягкая посадка» (победа над инфляцией без рецессии) не является базовым сценарием.

Его позицию подсветил выход цен на нефть на новые максимумы с ноября прошлого года. Ее подорожание ведь мешает регулятору двояко – снижает экономический рост, но повышает инфляцию. Этим оно путает все карты, что хорошо иллюстрирует история стагфляции в США в 1970-80 годах.

Попытки удержать экономику от глубокого падения на фоне взлета нефтяных цен вели тогда к росту инфляции, а бескомпромиссная борьба с последней – к жесткой рецессии. И на этой неделе вывод рынка был прост: ВВП упадет глубже, чем можно было ожидать, а крайне высокие по меркам предыдущего десятилетия ставки сохранятся на многие годы.

Так что первыми продавались два вида акций: чувствительные к ставкам (например, бумаги технологических компаний) и циклические, которые традиционно слабеют накануне и по ходу рецессии. Но за ними, естественно, следовали и прочие. И хотя по итогам недели упали все 11 секторов S&P 500, лидировали циклические: «недвижимость» (-5,54%) и «потребительские дискреционные товары» (-7,72%).

Но особенно сильно ударила по S&P 500 и Nasdaq «великолепная семерка» крупнейших по капитализации технологических компаний. Все они по итогам недели были в минусе. Так что ФРС, среди прочего, добивает ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта, звезды которого, еще недавно поднимавшие индексы, теперь тянут те вниз. Акции Tesla потеряли 11,77%, Amazon.com – 9,51%, и даже сама NVIDIA – 8,23%.

«ФРС слишком уверена в своем нарративе о ‘мягкой посадке’, – пояснял вчера Reuters главный экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. – Самонадеянная ФРС – опасная ФРС. Она будет игнорировать ранние признаки слабости экономики».